شكرا لقرائتكم خبر عن مطور عقاري: صفقة رأس الحكمة أثبتت قدرة القطاع العقاري على دعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد مسعود، عضو جمعية مطوري القاهره الجديدة، إن صفقة رأس الحكمة أثبتت قدرة القطاع العقاري على مساندة الاقتصاد المصري في كل الأزمات، خاصة وأنه القطاع الأسرع نموًا خلال السنوات الماضية، وساهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير عدد كبير من فرص العمل استوعبت المصريين العائدين من ليبيا.

وأضاف "مسعود"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حصول مصر على استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة خلال شهرين، سوف يساهم في القضاء على السوق السوداء، كما تسهم الصفقة في مساندة الاقتصاد المصري وتشغيل كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة الصناعة، بالإضافة إلى شركات المقاولات المصرية العاملة بالمشروع مما سيحقق طفرة كبيرة وسيوفر ملايين فرص العمل.

وقال نحن أمام مدينة متكاملة ستساهم في إحداث نقلة كبيرة للساحل الشمالي الغربي، وهو ما سينعكس على كافة القطاعات مثلًا القطاع السياحي، والذي من المتوقع تحقيق تدفق سياحي على المنطقة يتجاوز الـ8 ملايين سائح.