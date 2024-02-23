شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد الوكيل: المحطات النووية تعمل 24 ساعة بكفاءة إنتاج تتجاوز الـ100% والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطاقة النووية تعتبر أقل تكلفة مقارنة بالمصادر الأخرى سواء التقليدية أو المتجددة و تعمل على مدار 24 ساعة دون توقف و بكفاءة انتاج تتجاوز الـ100%، ومن المتوقع أن يتم مضاعفة اﻻعتماد على الطاقة النووية 3 أضعاف الحالية قبل عام 2050.
وقال الوكيل، إن الهيئة تدرس حاليا زيادة المفاعلات بمنطقة الضبعة إلى 10 مفاعلات بدلا من 8 مفاعلات كما كان مخطط باﻹضافة الى دراسة انشاء عدد 2 مفاعل صغير لتصبح إجمالى القدرات المنتجة من محطة الضبعة 14 ألف ميجا وات، ولكن هذه اﻻقتراحات مازالت قيد الدراسة حتى الآن.
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