شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد الوكيل: المحطات النووية تعمل 24 ساعة بكفاءة إنتاج تتجاوز الـ100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الاعتماد على الطاقة النووية أصبح أمرا لا غنى عنه فى جميع دول العالم خاصة، وأن العالم يواجه التغيرات المناخية وأزمة كبير فى توفير الوقود، وخاصة وأنها تعتبر طاقة نظيفة صفر انباعثات من ثانى أكسيد الكربون .

وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطاقة النووية تعتبر أقل تكلفة مقارنة بالمصادر الأخرى سواء التقليدية أو المتجددة و تعمل على مدار 24 ساعة دون توقف و بكفاءة انتاج تتجاوز الـ100%، ومن المتوقع أن يتم مضاعفة اﻻعتماد على الطاقة النووية 3 أضعاف الحالية قبل عام 2050.

وقال الوكيل، إن الهيئة تدرس حاليا زيادة المفاعلات بمنطقة الضبعة إلى 10 مفاعلات بدلا من 8 مفاعلات كما كان مخطط باﻹضافة الى دراسة انشاء عدد 2 مفاعل صغير لتصبح إجمالى القدرات المنتجة من محطة الضبعة 14 ألف ميجا وات، ولكن هذه اﻻقتراحات مازالت قيد الدراسة حتى الآن.