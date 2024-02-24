شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم ترتفع بنسبة تفوق 30% خلال الأسبوع الثالث من فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البورصة المصرية، أداءً إيجابيًا خلال الأسبوع المنتهي، سواء على مستوى صعود جماعي للمؤشرات وزيادة رأس المال السوقي أو على مستوى ارتفاع الأسهم لمستويات قياسية، وضمت قائمة الأسهم الذهبية للأسبوع الثالث من فبراير:

1- إيه كابيتال القابضة بنسبة 111.22% ليصل إلى مستوى 1.996 جنيه.

2- وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 78.23% ليصل إلى مستوى 141.940 جنيه.

3- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بنسبة 59.75% ليصل إلى مستوى 52.700 جنيه.

4- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 46.06% ليصل إلى مستوى 1.167 جنيه.

5- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بنسبة 43.51% ليصل إلى مستوى 17.350 جنيه.

6- النصر للأعمال المدنية بنسبة 32.68% ليصل إلى مستوى 5.400 جنيه.

7- تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 31.03% ليصل إلى مستوى 3.800 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 29309.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.43% ليغلق عند مستوى 7854.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 10815.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 36052.79 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 6878.71 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 51.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.325 تريليون جنيه إلى 1.350 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 478 مليار جنيه إلى 492.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.