شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم ترتفع بنسبة تفوق 30% خلال الأسبوع الثالث من فبراير والان مع تفاصيل الخبر
1- إيه كابيتال القابضة بنسبة 111.22% ليصل إلى مستوى 1.996 جنيه.
2- وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 78.23% ليصل إلى مستوى 141.940 جنيه.
3- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بنسبة 59.75% ليصل إلى مستوى 52.700 جنيه.
4- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 46.06% ليصل إلى مستوى 1.167 جنيه.
5- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بنسبة 43.51% ليصل إلى مستوى 17.350 جنيه.
6- النصر للأعمال المدنية بنسبة 32.68% ليصل إلى مستوى 5.400 جنيه.
7- تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 31.03% ليصل إلى مستوى 3.800 جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 29309.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.43% ليغلق عند مستوى 7854.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 10815.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 36052.79 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 6878.71 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 51.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.325 تريليون جنيه إلى 1.350 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 478 مليار جنيه إلى 492.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.
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