شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «الوطنية للبناء».. غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق أن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية سيبدأ من الساعة الواحدة من صباح غد الإثنين، وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 8 فبراير الحالي، دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 29/02/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وأوضحت أن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.