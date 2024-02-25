شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 16.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 16.6%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 11.7%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 8.8%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.9%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 5.6%، ونزل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.7%.

كما تراجعت قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.9%، 2.9%، 2.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا مواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 1.7%، 1.4%، على التوالي، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 9.4%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، وقفزت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.5%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 9 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 119 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.973 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 9.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 280.8 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.37%، والعرب على 1.55%، واستحوذت المؤسسات على 25.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 135.4 مليون جنيه، 270.5 مليون جنيه، 50.4 مليون جنيه، 184.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 638.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 27840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 34584 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.05% ليغلق عند مستوى 11854 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.95% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 10403 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 6737 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1530 نقطة.