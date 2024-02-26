شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الأوروبى لاستخدام الطاقة فرصة مستثمرى الهيدروجين الأخضر بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة ترويجية جديدة للعاصمة البلجيكية بروكسل ضمن وفد مصري رفيع المستوى، وذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة في مصر.

تركزت الجولة على الفرص المتنوعة المتاحة أمام الشركات الأوروبية والجهات المانحة للاستثمار في صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له، خاصةً في ظل التحول الأوروبي لاستخدام الطاقة المتجددة لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يعتبر بوابة لعبور المستثمرين الأوروبيين إلى الاستثمار في المشروعات الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الواعد، ومن بينها الألواح الشمسية والمحللات الكهربائية وغيرها.

وقدم وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أمام مسئولي المفوضية الأوروبية عرضًا تقديميًا تناول مقومات المنطقة وميزاتها التنافسية من موقع استراتيجي على المجرى الملاحي لقناة السويس، والتكاملٍ بين الموانئ الستة التابعة للهيئة والمناطق الصناعية الأربعة التي تشتمل على نحو 21 قطاعٍ صناعيٍّ ولوجستيٍّ وخدميٍّ مستهدف توطينه باستراتيجية المنطقة، إلى جانب الفرص الواعدة للاستثمار في مصر، لا سيما في ظل المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة لتتحول مصر لمركزٍ لإنتاج وتداول الطاقة؛ حيث تمتلك مصر مصادر إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، علما بأن المنطقة الاقتصادية نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة، ما يؤكد مضي المنطقة الاقتصادية في خطتها الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتموين السفن به.

وشمل جدول الجولة الترويجية اجتماعاتٍ موسعةً مع كل من المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، والمدير العام للإدارة العامة للجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، ركزت على الخطوات الفاعلة التي قامت بها المنطقة الاقتصادية لإنجاز مشروعاتٍ ضخمة لإعداد بنية تحتية ومرافق بمواصفات عالمية في موانئ الهيئة ومناطقها الصناعية، ولفت كذلك إلى التيسيرات التي تقدمها مصر للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص المنطقة الاقتصادية على توسيع نطاق التعاون مع الاستثمار الأوروبي في الفترة المقبلة.