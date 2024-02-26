شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع "سفرة مصر" بمنصة جوجل للثقافة فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Google للفنون والثقافة اليوم عن إطلاق مشروع "سُفرة مصر"، برعاية وزارة السياحة والآثار ممثلةً في هيئة تنشيط السياحة، وبعض الشركات المحليين، وذلك بهدف تعريف الناس من حول العالم على تميّز وتنوّع المأكولات المصرية وتاريخها.

إليك كل ما تريد معرفته:

يؤرخ هذا المشروع الرقمي مزيجًا من النواحي الثقافية والأماكن والمأكولات المرتبطة بتراث الطهي المصري في العقود الماضية.

يضم المشروع - الموجود باللغة العربية والإنجليزية - أكثر من 1700 صورة عالية الجودة وستين قصة مختارة من قبل الخبراء، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين مقطعًا مصورًا.

يهدف المشروع لتقديم تجربة رقمية مفصّلة ومبهرة عن المطبخ المصري بأنواعه وتأثيره على توثيق العلاقات الأسرية، سواءً مطبخ البحر المتوسط، البحر الأحمر، أو جبال جنوب سيناء.

يتطرق المشروع أيضًا إلى تاريخ الطهي المصري المعاصر وتأثير الثقافات المختلفة عليه مثل الثقافة البيزنطية والعثمانية والآسيوية.

المشروع بمثابة دعوة للناس، أينما كانوا في العالم، لاكتشاف الثقافة الغذائية والتراثية عبر الأجيال

تعزيز فهم المجتمعات وحماية التراث الثقافي وتعكس تقاليد الشعوب وهويتها.

تنوع الأطباق التراثية في محافظات مصر تعتبر عاملاً أساسياً في إثراء تجربة السائح في البلاد وتمتعه بالجوانب الثقافية المتنوعة.

تمنح منصة جوجل للفنون والثقافة فرصة لنشر هذه الجوانب بشكل تفاعلي وممتع لجميع الفئات العمرية.

مهمّة منصة Google للفنون والثقافة تكمن في تشجيع الأفراد على الوصول إلى أبعاد وجوانب ثقافية للعالم من حولهم.

لإتاحة هذه المشاريع باستمرار، تتعاون جوجل مع أكثر من ألفي مؤسسة ثقافية من أكثر من ثمانين دولة بهدف تقديم تراثهم الغنيّ لجميع المستخدمين.