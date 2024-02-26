شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للقطن: متابعة يومية لعملية إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل عملية تدشين أكبر مصنع غزل فى العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهو مصنع غزل 1، وذلك بحسب مصادر مسئولة بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365"

أشارت المصادر أن الدكتور أحمد شاكر، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس يتابع يوميا بخلاف الزيارات الميدانية اعمال التقدم فى مصنع غزل 1، حيث من المقرر تشغيله تجريبا خلال الربع الثانى من السنة المالية الجديدة وبياناته كالتالى.

1 - أكبر مصنع غزل فى العالم، سينتج نحو 30 طن غزل يوميا ويضم 183 ألف مردن تحت سقف واحد.

2 - تتكلف الأعمال الانشائية له نحو مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات السويسرية الحديثة ماكينات ريتر.

3 - يجرى تركيب الماكينات الحديثة والتى سبق تدريب العاملين عليها حاليا وهى ماكينات ريتر الأحدث عالميا.

4 - من المنتظر الانتهاء من عمليات التركيب خلال شهر يوليو المقبل.

5 - بعد تركيب الماكينات سيتم استكمال الإنشاءات ومرافق المصنع والاطمئنان على كافة مراحل عمليات التصنيع ثم يبدأ بعدها التشغيل التجريبى بالتزامن مع توفير كميات الأقطان التى يحتاجها المصنع.

6 - جدير بالذكر أنه فى يوليو 2021، وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بتكلفة تعاقدية بلغت 780 مليون جنيه.