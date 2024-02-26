شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول مستجدات تطوير مصانع كفر الدوار للغزل والنسيج والصباغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير وبناء مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار، حيث تفقدها أمس الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وفي التقرير التالي نتعرف على المشروع في 7 معلومات.

1 - تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا، والذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع.

2 - متابعة توقيتات الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصانع والمباني الخدمية ومواعيد تركيب الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أي تأخير بالتزامن مع توقيتات توريد المعدات.

3 - متابعة مراحل تنفيذ مصنع الغزل على مساحة 36250 متر مربع بعدد 88128 مردن وبطاقة إنتاجية 9513 طن سنويا.

4 - تدشين مصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع والذى يشمل مصنعى 1و2 تحضيرات نسيج بعدد 384 نول نسيج.

5 - تدشين مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز على مساحة 53000 متر مربع بطاقة إنتاجية 54 مليون متر سنويا.

6 - تدشين مصنع التفصيل على مساحة 1500 متر مربع بطاقة إنتاجية 7.5 مليون قطعة سنويا.

7 - التشديد على تسريع وتيرة العمل في المشروع والانتهاء من المصانع وفق البرنامج الزمني المحدد، على أن تكون البداية بمصنع الغزل الذي يمثل أولى المراحل التصنيعية داخل المجمع.