صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 12ر 211 نقطة، أو ما يعادل 54ر0% ، ليصل إلى 80ر39309 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 37ر22 نقطة أوميعادل 84ر0% ، ليصل إلى 08ر2683 نقطة.