شكرا لقرائتكم خبر عن فهد العبيلان رئيسا تنفيذيا لمجموعة الحكير للسياحة والتنمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، أمس على تعيين فهد العبيلان رئيسا تنفيذيا للمجموعة اعتبارا من 03/03/2024م.
ونوهت المجموعة في بيان على تداول بانتهاء تكليف سامي بن عبد المحسن الحكير من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة مع الأخذ في الاعتبار استمرار عضويته في مجلس الإدارة كعضو منتدب.
وقالت الشركة إن فهد العبيلان من القيادات الشابة في القطاع السياحي والتجاري ويمتلك خبرة تتجاوز 20 عاما تقلد فيها العديد من المناصب القيادية في مجموعة سيرا القابضة ومجموعة عبد اللطيف جميل كان آخرها بمنصب الرئيس التنفيذي للسياحة في شركة المسافر التابعةلمجموعة سيرا.
وأضافت أن العبيلان كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية وعضو في مجلس إدارة شركة نجم ورئيس مجلس إدارة شركة المسافر للأنشطة كلوك ونائب لرئيس لجنة السياحة في غرفة الرياض وعضو في اللجنة التنفيذية لشركة لومي وعضو اللجنة التنفيذية للسياحة في مجلس الغرف السعودية.
ومن ضمن المناصب التي يشغلها العبيلان، عضو اللجنة الاستشارية لمناهج السياحة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وقد شارك في العديد من البرامج التطويرية القيادية في العديد الجامعات العالمية مثل مدرسة لندن للأعمال وجامعة أنسيك في فرنسا وهو حاصل على درجة الماجستير المكثف في إدارة الاعمال من كلية ثندربيرد للإدارة العالمية – أريزونا – أمريكا وبكالوريوس إدارة أعمال – تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض.
ونوهت المجموعة في بيان على تداول بانتهاء تكليف سامي بن عبد المحسن الحكير من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة مع الأخذ في الاعتبار استمرار عضويته في مجلس الإدارة كعضو منتدب.
وقالت الشركة إن فهد العبيلان من القيادات الشابة في القطاع السياحي والتجاري ويمتلك خبرة تتجاوز 20 عاما تقلد فيها العديد من المناصب القيادية في مجموعة سيرا القابضة ومجموعة عبد اللطيف جميل كان آخرها بمنصب الرئيس التنفيذي للسياحة في شركة المسافر التابعةلمجموعة سيرا.
وأضافت أن العبيلان كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية وعضو في مجلس إدارة شركة نجم ورئيس مجلس إدارة شركة المسافر للأنشطة كلوك ونائب لرئيس لجنة السياحة في غرفة الرياض وعضو في اللجنة التنفيذية لشركة لومي وعضو اللجنة التنفيذية للسياحة في مجلس الغرف السعودية.
ومن ضمن المناصب التي يشغلها العبيلان، عضو اللجنة الاستشارية لمناهج السياحة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وقد شارك في العديد من البرامج التطويرية القيادية في العديد الجامعات العالمية مثل مدرسة لندن للأعمال وجامعة أنسيك في فرنسا وهو حاصل على درجة الماجستير المكثف في إدارة الاعمال من كلية ثندربيرد للإدارة العالمية – أريزونا – أمريكا وبكالوريوس إدارة أعمال – تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض.