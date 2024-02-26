شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار فى السوق السوداء اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر دولار السوق السوداء اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 عقب تراجعه لما دون 50 جنيها ليسجل 48 و49 جنيها وسط توقف تام لحركة البيع والشراء لحين معرفة السعر النهائي للدولار والذى يشهد هبوط بشكل مستمر منذ مساء الخميس ليخسر الدولار أكثر من 12 جنيهات حتى الآن.

وفى المقابل تسبب استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء لما دون 50 جنيها في تراجع سعر الذهب بالسوق المصري اليوم الأحد لأقل مستوى خلال شهرين وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3050 جنيها للجرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية وكذلك بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء.

الدولار فى سوق الذهب الآن محسوب عند 50.70 جنيها، أي أن تسعير الذهب في مصر الآن يتم وفق دولار محسوب عند 50.70 جنيها، وهذا إشارة إلى أن الدولار يتحرك في نطاق أقل من ذلك بكثير في السوق السوداء.