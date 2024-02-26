شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 81.28 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم وسط المخاوف من أن يؤخر التضخم الأعلى من المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية.

واستند هذا الانخفاض إلى خسائر الأسبوع الماضي، بعد انخفاض خام برنت حوالي 2%، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 3% بفعل المؤشرات التي لمحت أنَّ خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يجري تأجيله لمدة شهرين بسبب ارتفاع التضخم.

وبلغ انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا لتصل إلى 81.28 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا إلى 76.16 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقال محللون من بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة إنَّ أسعار النفط الخام تراجعت بسبب عدم وجود محفزات جديدة، حيث أصبحت أسعار النفط بين عوامل صعودية مثل انخفاض إنتاج أوبك، وبين ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمخاوف السلبية بشأن ضعف الطلب في الصين.

ويتوقع المحللون أن تبدأ مخزونات النفط في الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة مع استئناف عمل المصافي بعد خضوعها للصيانة، وهو ما قد يقدم بعض الدعم للأسعار.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادة مخزونات الخام 3.5 مليون برميل إلى 442.9 مليون برميل في 16 فبراير.