شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعود على مسار الصعود بعد انخفاض 3 جلسات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم بوول ستريت في تداولات يوم الأربعاء بعدما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة الثالثة أمس الثلاثاء.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من تعافي أسهم شركات صناعة الرقائق وتلك المرتبطة بالنمو في ظل معاملات ضعيفة قبيل بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات لصناع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي وعطلة أسبوعية طويلة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 179.65 نقطة أو 0.46% إلى 39461.98 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعاً 22.73 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 5226.31 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 109.06 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 16424.76 نقطة عند الفتح.

أبرز ارتفاعات الأسهم

شمل ذلك مجموعة متنوعة من الأسهم كأسهم "تسلا" التي اكتسبت ما يقرب من 3% في تحول إيجابي للشركة التي تعثرت حتى الآن هذا العام.

ارتفعت أسهم شركة "سيجيت تكنولوجي" بنحو 7.4% بعد الترقية من قبل مورجان ستانلي بفعل التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

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حول ذلك قال المحلل توم هاينلين:"أن السوق تتوسع جالبة المزيد من القطاعات وهذا مدعوم ببيانات تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال مرنًا وما يقلل من قوة مرونته وتعافيه عامل التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي".

ترقب مؤشر الإنفاق الاستهلاكي

قال روس مايفيلد المحلل في "بيرد": "أعتقد الأسبوع الجاري سيكون هادئًا نسبيًا ومختصرًا حتى نهاية الشهر حيث ينتظر المستثمرون إلى حد كبير صدور أحدث قراءات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وتغيرات سوق العمل".

خامس شهر من المكاسب

تسير المتوسطات الرئيسية نحو شهر خامس من المكاسب على التوالي حيث ارتفع مؤشر السوق الواسع ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 2% في مارس بينما حقق مؤشر ناسداك المركب تقدمًا بنسبة 1.4% خلال هذه الفترة في حين ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7%.

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توقعات إيجابية لعام 2025

قالت شركة "استراتيجاس" إن أرباح عام 2025 تبدو أكثر إيجابية من عام 2024 في الوقت الحالي وقد يأتي المزيد من التفاؤل بشأن السوق في شكل تقديرات متزايدة للأرباح.

ينتظر المستثمرون الفترة المقبلة مع توقع نمو الأرباح بنسبة 10.7% هذا العام.

من ناحية أخرى يتوقع المستثمرون أن يصل هذا النمو في عام 2025 إلى 13.3% وهو مؤشر إيجابي للسوق.

وكتبت ستراتيجاس:"إننا نعتبر تسارع النمو المتوقع في العام المقبل أمرًا إيجابيًا لأساسيات السوق في الوقت الحالي".