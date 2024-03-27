شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-3-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-3-2024.

إيقاف تداول 10 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر بني سويف للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.

البورصة تخسر 49 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 49 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.901 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 679.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 97 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.48%، والعرب على 5.22%، واستحوذت المؤسسات على 32.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.12%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 362.8 مليون جنيه، 55.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 85.3 مليون جنيه، 55.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 276 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 28224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 34320 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 12027 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 6516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9260 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 7060 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1513 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.050 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 19.05%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 41.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.86%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 29.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 5.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.94%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 2.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.65%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.57%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 7.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.82%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.61%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 11.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.65%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.304 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.32%.