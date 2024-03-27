شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات الصين من الذهب بنسبة 48% خلال فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حجم الطلب على الذهب أن هناك هبوط فعلى فى الطلب على الذهب نجد أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمي مؤخراً قد أثر بالسلب على واردات الذهب إلى الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد فى العالم وصاحبة أكبر طلب على الذهب في العالم.

أظهرت أحدث البيانات أن صافي واردات الصين من الذهب من هونج كونج قد انخفض بنسبة 48% في فبراير ليسجل 39.826 طن بأقل من قراءة يناير عند 76.248 طن ليسجل هذا أدنى مستوى من نوفمبر 2023.

قد يكون ارتفاع سعر الذهب هو السبب وراء ضعف الواردات وقد يكون أيضاً عطلة رأس السنة القمرية الجديدة السبب وراء ذلك حيث تسببت في اغلاق الأسواق وتوقف معظم الأنشطة التجاري في الفترة من 10 إلى 17 فبراير.

وشهدت الصين طلب مرتفع للغاية على الذهب فى الفترة التي سبقت العام الجديد، حيث ارتفعت علاوات بيع الذهب في الصين وهي النسبة التي تضاف على السعر العالمي لتصل إلى 55 دولار للأونصة فوق الأسعار الفورية العالمية.