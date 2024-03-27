شكرا لقرائتكم خبر عن تصدر بيزوس وتأخر ماسك.. تغيرات كبيرة في مؤشر المليارديرات العالمي والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - طرأت تغيرات كبيرة على مؤشر المليارديرات العالمي، حيث أصبح جيف بيزوس أغنى شخص في العالم مرة أخرى حيث استعاد المركز الأول من الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، وتأخر مركز إيلون ماسك وسط تدهور أسهم "تسلا". وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وبلغ صافي ثروة بيزوس 201 مليار دولار بعد أن حقق أكثر من 75 مليون دولار يوم الخميس 21 مارس 2024.

بيزوس يتجاوز عملاق تسلا إيلون ماسك

وفي وقت سابق، سلط موقع ليج إيت الضوء على تجاوز جيف بيزوس إيلون ماسك في التصنيف العالمي لأول مرة منذ عام 2021.

الرجل الثاني بعد بيزوس

وفق مؤشر بلومبيرج، أصبح ثاني أغنى رجل في العالم أرنو الذي يعد الرئيس التنفيذي للشركة الأم للعلامة التجارية الفاخرة "لويس فويتون" الفرنسية.

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حل أرنو كثاني أغنى رجل في الكوكب بثروة صافية قدرها 198 مليار دولار. وقد تجاوز أرنو بعد أن انخفضت ثروته بمقدار 931 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية.

لماذا تراجعت ثروة ماسك؟

ومن جانبه، شهد إيلون ماسك انخفاض ثروته بمقدار 2.03 مليار دولار الأسبوع الماضي مما جعله أقرب إلى المركز الرابع.

ترتيب مليارديرات العالم

رتب مؤشر بلومبيرج للمليارديرات أغنى 10 رجال في العالم حاليًا بصدارة جيف بيزوس الذي صارت ثروته 201 مليار دولار تلاع برنارد أرنو ب 198 مليار دولار فإيلون ماسك ب 187 مليار دولار. وحل مارك زوكربيرج رابعا 180 مليار دولار فبيل جيتس بثروة تقدر بنحو 154 مليار دولار.

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وجاء ستيف بالمر سادساً بثروة تبلغ 148 مليار دولار ثم لاري إليسون ب 141 مليار دولار بينما حل وارن بافيت ثامنا ب 137 مليار دولار. أما في المركز التاسع عالميا فكاء لاري بيج ب 134 مليار دولار ليكون الأخير سيرجي برين ب 127 مليار دولار.

اضطرابات مالية عالمية

تزداد ثروة أغنى أغنياء العالم رغم ما يمر به العالم من اضطرابات مالية واقتصادية ومتغيرات جيوسياسية عنيفة ما يبرز دعوات البعض من المراقبين والمسئولين في العالم إلى زيادة حصيلة الضرائب عليهم. وحصدت أمريكا أكبر عدد من المليارديرات على المؤشر.