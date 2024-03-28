شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون مع ممثل الاتحاد الأوروبي بالخليج والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج لويجي دي مايو، العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمدينة الرياض اليوم الخميس، وناقشا فيه تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.