شكرا لقرائتكم خبر عن طرح المناقصة الأولى لاستيراد 595 ألف طن من القمح في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة ( يونيو - يوليو 2024م).

وقال محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد الفارس، إن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) باخرة لميناء جازان.