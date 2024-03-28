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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض تاريخي لمعدل البطالة في السعودية خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل معدل البطالة في السعودية أرقاما تاريخية، إذ انخفض معدل بطالة إجمالي السكان في الربع الرابع من 2023 إلى 4.4%، وذلك نتيجة لجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورؤية 2030.
وأسهمت تلك الجهود في توفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وبما يعزز من الحياة الكريمة والرخاء لهم، لتحقيق مستهدفات الرؤية وخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% بحلول 2030.
ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص رؤية السعودية 2030 على بناء اقتصاد مزدهر ينعم فيه جميع المواطنين بفرص متعددة للنجاح.
ويعكس ذلك العمل المشترك لتحسين جاذبية سوق العمل بما يسهم في توظيف مزيدٍ من الكوادر السعودية في القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي انخفاض معدل البطالة الإجمالي في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4% في الربع الرابع من عام 2023 بانخفاض مقداره 0.4 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، ليعكس العمل الجاد للمضي قدمًا في خفض معدلات البطالة.
وجاء ذلك نتيجة لمبادرات تمكين المرأة السعودية، وتوفير فرص العمل الملائمة لها، مما انعكس إيجابيًا على تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
وانخفض معدل البطالة نتيجة لعدد من البرامج والمبادرات الحكومية، ومن ذلك برنامج (توطين) التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى أكثر من 45 قرار توطين أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
واستفاد نحو 1.9 مليون سعودي وسعودية من تلك البرامج، بإجمال مصروفات مقدمة لتمكين السعوديين بلغت 8.7 مليار ريال، خلال 2023م.
وأسهمت تلك الجهود في توفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وبما يعزز من الحياة الكريمة والرخاء لهم، لتحقيق مستهدفات الرؤية وخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% بحلول 2030.
انخفاض معدل البطالةأسهمت إستراتيجية الرؤية الداعمة لسوق العمل والهادفة إلى زيادة مستوى مشاركة السعوديين؛ في انخفاض معدل البطالة في السعودية في الربع الرابع من عام 2023م إذ وصل إلى (4.4%).
ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص رؤية السعودية 2030 على بناء اقتصاد مزدهر ينعم فيه جميع المواطنين بفرص متعددة للنجاح.
طفرة في الاقتصاد السعوديوجاء انخفاض معدَّل بطالة إجمالي السكان في الربع الرابع من عام 2023م متزامنًا مع الطفرة التي يشهدها نمو الاقتصاد السعودي وخاصةً في الأنشطة غير النفطية والتي سجلت 50% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي في 2023.
ويعكس ذلك العمل المشترك لتحسين جاذبية سوق العمل بما يسهم في توظيف مزيدٍ من الكوادر السعودية في القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي انخفاض معدل البطالة الإجمالي في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4% في الربع الرابع من عام 2023 بانخفاض مقداره 0.4 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، ليعكس العمل الجاد للمضي قدمًا في خفض معدلات البطالة.
مستوى تاريخي لمعدل بطالة السعودياتوبلغ معدل البطالة للسعوديات إلى أقل مستوياته التاريخية مقارنةً بالأعوام السابقة بانخفاض مقداره -1.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 ومنخفضاً بمقدار -2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023.
وجاء ذلك نتيجة لمبادرات تمكين المرأة السعودية، وتوفير فرص العمل الملائمة لها، مما انعكس إيجابيًا على تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
استراتيجية التوطينوأسهمت استراتيجية التوطين، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشكل إيجابي في توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، مما عزز من زيادة مستوى التنافسية، والتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وانخفض معدل البطالة نتيجة لعدد من البرامج والمبادرات الحكومية، ومن ذلك برنامج (توطين) التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى أكثر من 45 قرار توطين أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
برامج التدريب والتأهيلوكان لبرامج التدريب والتأهيل المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورًا بارزًا في تمكين المنشآت من توظيف السعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين والتوظيف المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
واستفاد نحو 1.9 مليون سعودي وسعودية من تلك البرامج، بإجمال مصروفات مقدمة لتمكين السعوديين بلغت 8.7 مليار ريال، خلال 2023م.