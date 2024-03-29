شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الرئيس التنفيذي لشركة المطورون العرب أيمن بن خليفة بقائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، رجل الأعمال أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، ضمن قائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2024.

وكشفت مجلة فوربس، أسباب اختيارها لرجل الأعمال أيمن بن خليفة ضمن القائمة، وذلك لنجاحه منذ توليه قيادة شركة المطورون العرب القابضة عام 2019 في تطوير مجتمعات عمرانية متعددة الاستخدامات في وجهات تطوير عقاري متميزة، بإجمالي عدد وحدات مكتملة تصل إلى أكثر 8620 وحدة بقيمة إجمالية 323 مليون دولار، و14.9 ألف وحدة قيد الإنشاء بقيمة 811.2 مليون دولار.

وسلطت "فوربس"، الضوء على نجاح "بن خليفة" في مضاعفة حجم إيرادات وأصول شركة المطورون العرب القابضة خلال فترة قصيرة، لتصل إجمالي أصول الشركة إلى 251.3 مليون دولار، وتحقق 28.2 مليون دولار إيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، كما ضاعف كذلك القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 45.8 مليون دولار حتى 15 نوفمبر 2023.

كما استطاع أيمن بن خليفة، إطلاق مشروع ناجح بمدينة المستقبل وهو "نيووم المستقبل"، والذي حقق مبيعات تعاقدية بلغت 85.7 مليون دولار، وتخطط الشركة لزيادة استثماراتها في المشروع إلى 14.9 مليون دولار بحلول عام 2024.

وضمت قائمة مجلة فوربس "قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط" للعام الجاري 33 شركة من الإمارات، تليها السعودية بـ 23 شركة، ومصر بـ 20 شركة، وحددت المجلة منهجية الاختيار بالقائمة وفق العوامل الآتية: إجمالي الأصول والقيمة السوقية والإيرادات في حال الإفصاح عنها، وقيمة أو مساحة محفظة الأراضي وعدد الوحدات المملوكة للشركة، وقيمة المشروعات التي تم إنجازها، وقيمة المشروعات قيد الإنشاء، والتزام الشركة في تسليم العقارات للمشترين.

ويمتلك الدكتور أيمن بن خليفة، مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات حققها خلال عمله بكبرى الشركات والكيانات الاقتصادية في مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تعمل بأنشطة الوساطة المالية، والرعاية الصحية، والاستثمار العقاري.

وانعكست الخبرات التي اكتسبها "بن خليفة" من العمل في قطاعات اقتصادية متنوعة على قيادة شركة المطورون العرب القابضة لتصبح في صدارة الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية من حيث نسبة النمو في المبيعات خلال عام 2023 بنسبة 203%، وكذلك في الصدارة من حيث نسبة نمو في صافي الربحية والتي وصلت إلى 649%، كما حقق سهم شركة المطورون أعلى نسبة صعود بين الشركات العقارية المقيدة بسوق المال المصرية خلال عام 2023 وبلغت 260%، متفوقًا على أداء المؤشر الرئيسي وكذلك أداء مؤشر القطاع العقاري.