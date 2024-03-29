فوربس تختار المهندس عمرو سليمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للتنمية والإستثمار العقاري ضمن قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2024

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القاهرة - سامية سيد - ◄ سليمان حقق قفزة نوعية لإيرادات ماونتن فيو في 2023 تجاوزت 61 مليار جنيه.. وساهم في ترسيخ مكانة الشركة ضمن أكبر ثلاث شركات عقارية في مصر

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للتنمية والإستثمار العقاري ضمن قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2024.

يعد المهندس عمرو سليمان أحد الشخصيات البارزة في قطاع العقارات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تنبع قيادته من إيمانه القوي بالابتكار والحداثة كركائز أساسية للتصميم والعمارة والتنمية حيث عمل على تقديم تصميمات مبتكرة تهدف إلى إضافة قيمة حقيقية إلى حياة العائلات.

تمكن سليمان من تطوير مشاريع مميزة في شرق وغرب القاهرة وساحل البحر الأحمر والمتوسط تهدف لنشر مفهوم السعادة على مدار الـ19 عامًا الماضية، والتي تنعكس من خلال تصميمات معمارية فريدة من نوعها، نابعة من رؤيته الفريدة للمشهد العقاري في مصر تحت شعار "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا"، حيث نجح في تغيير المفهوم التقليدي للعقارات من مجرد مبانى خرسانية إلى مجتمعات عمرانية متكاملة تنفرد بتطبيق معايير علم السعادة لتوفير تجربة مختلفة للعائلات.

لقد تمكنت ماونتن فيو تحت قيادة عمرو سليمان من تحقيق إيرادات قياسية تجاوزت 61 مليار جنيه خلال العام المالي 2023، وترسيخ مكانتها ضمن أكبر ثلاث شركات عقارية في السوق المصري كما أطلقت الشركة تحت قيادته عددًا من المشروعات بمفاهيم غير مسبوقة في السوق المصري وهو ما يمثل أحد أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق الشركة لنجاحات متميزة.

ضمت قائمة فوربس "قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط" للعام الجاري 20 شركة عقارية من مصر، حيث تضمنت معايير التقييم للشركات كل من: إجمالي الأصول والقيمة السوقية والإيرادات، وقيمة أو مساحة محفظة الأراضي وعدد الوحدات المملوكة للشركة، وقيمة المشروعات التي تم إنجازها، وقيمة المشروعات قيد الإنشاء، ومدى التزام الشركة في تسليم العقارات للمشترين.