شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي للمحاسبات" يطالب "مطاحن القاهرة" بزيادة الإيرادات واستغلال الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، باتخاذ الإجراءات الواجبة لزيادة الإيرادات واستغلال الطاقات المتاحة وتوفير السيولة وإصلاح الهيكل التمويلي بالشركة لما لذلك من أثر على الاستمرارية.

يأتي ذلك بعدما ظهر صافي رأس المال العامل لشركة مطاحن جنوب القاهرة في 31 ديسمبر عام 2023 بالسالب بمبلغ 64.9 مليون جنيه مقابل 91.6 مليون جنيه بالسالب في 30 يونيو عام 2023 الأمر الذي يشير إلى عدم قدرة الشركة على السداد، إضافة إلى عدم استغلال الطاقة المتاحة للشركة، حيث بلغت الكمية المطحونة 168.2 ألف طن بنسبة 51% من الطاقة المتاحة، هذا بخلاف توقف بعض المطاحن عن العمل، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 175.6 ألف طن خلال فترة المركز المالي، علاوة على ذلك ساهمت الإيرادات العرضية البالغة 55.8 مليون جنيه بنسبة 229.13% من الفائض مما يتضح تحقيق الأنشطة الرئيسية للشركة خسائر.

كما طالب الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض المناسب عن نزع ملكية مساحة تقدر بحوالي 789 متر مربع عن أرض فم الخليج من قبل محافظة القاهرة، وذلك لإجراء توسعات وتطوير منطقتي عين الصيرة ومصر القديمة، وفقًا للخطابات المرسلة من القطاع القانوني وتم استبعادها من سجل الأراضي.

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على دراسة استغلال الأصول الثابتة غير المستغلة البالغ تكلفتها التاريخية نحو 43.112 مليون جنيه تتمثل معظمها في تكلفة مباني وآلات بعض المطاحن المتوقفة (عز الدين، الطاهرة، محمد عباس، التبين) بما يحقق أعلى فائدة اقتصادية للشركة وإحكام الرقابة عليها، كما شدد الجهاز على دراسة أوجه الاستفادة من مطحن أوسيم والبالغ تكلفته الدفترية للمباني وآلات نحو 3.843 مليون جنيه حتى يتم الاستفادة من الأموال المستثمرة فيه.

كما شدد على ضرورة التصرف الاقتصادي في مخزون قطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف الراكدة البالغ قيمتها 527 ألف جنيه، وكذلك الخامات ومصنعات تامة الصنع أو تحت التصنيع خاصة بورشة الأثاث بما يعود بالنفع على الشركة.