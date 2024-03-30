شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 77.9% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بقيمة تداول بلغت 6.967 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 21.7%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.9%.



وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.017 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.1%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.975 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء فى المركز السادس شركة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%، وبلتون لتداول الأوراق المالية، فى المركز السابع، بقيمة تداول 1.446 مليار جنيه بنسبة 4.5%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة 4.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، وعربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، 1.2 مليار جنيه، بنسبة 4%، 3.7%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 5.15% ليغلق عند مستوى 27559.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى -رابع أسبوع في شهر مارس- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 6399.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 9079.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 33561.77 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 7170.73 نقطة.