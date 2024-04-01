البطالة بين السعوديين الأدنى على الإطلاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من 2023 أدنى مستوى على الإطلاق، حسب تقرير حديث صادر عن شركة الراجحي المالية.

وأوضح التقرير أن تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7%، وكذلك تراجع معدل البطالة لجميع السكان بالمملكة إلى 4.4% في الربع الرابع 2023، مقارنة بالربع الثالث من 2023، يمثل أدنى معدل بطالة يتم تسجيله على الإطلاق منذ بدء جمع البيانات في 1999.

وكشفت نشرة سوق العمل للربع الرابع من 2023، في وقت سابق عن مؤشرات إيجابية، تصدّرها انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في القطاع الخاص، لأدنى مستوى تاريخي له، إضافة إلى نزول تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات.

وأظهرت نشرة سوق العمل للربع الرابع من 2023، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء نهاية الأسبوع الماضي، انخفاض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4%، بتراجع بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثالث من 2023، إذ كانت 5.1%، وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.7% للربع الرابع من 2023، مقارنة بـ8.6% في الربع الثالث من 2023. كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الرابع من 2023، إذ بلغ 13.7% مقارنة بـ16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من 2023 عند 4.6%.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من 2023، انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنة بـالربع الثالث من 2023، إذ بلغ 60.4%، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الرابع من 2023، إذ بلغ 51.3% مقارنة بالربع السابق.

وأفادت نتائج نشرة سوق العمل، انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الرابع من 2023، إذ بلغ 35.5% مقارنة بالربع السابق، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الرابع من 2023، حيث بلغ 66.6% مقارنة بـ66.8% في الربع السابق.

وتعكس هذه النتائج الإيجابية استمرار سوق العمل السعودي في التوسع باستقطاب الكوادر الوطنية. ففي مجال دعم وتمكين المرأة أثمرت الجهود التي تقوم بها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مجال دعم وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، إلى تحقيق انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات.

وأسهمت جهود منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق انخفاض تاريخي لمعدل البطالة لإجمالي السعوديين. كما أثمرت الجهود عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان.

وخلال 2023، استفاد نحو 1.9 مليون سعودي وسعودية من البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، والموجهة لدعم تدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية. كما تجاوزت مصروفات الدعم المقدمة من الصندوق لتمكين السعوديين 8.7 مليارات ريال، خلال 2023.

وأسهمت برامج وقرارات التوطين ومبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم منشآت القطاع الخاص، في وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي جديد، إذ بلغ 2,325,814 سعوديا وسعودية.

وتعتمد نشرة سوق العمل في نتائجها على مسح أسري تجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)، ويتم فيه جمع المعلومات خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة الكترونية تحوي عددا من الأسئلة، وخلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة، وغيرها.

معدل البطالة لإجمالي السعوديين (ذكور وإناث)

- 7.7 % للربع الرابع 2023 8.6 % للربع الثالث 2023

معدل البطالة للسعوديات

- 13.7 % للربع الرابع 2023 16.3 % للربع الثالث 2023

معدل البطالة للسعوديين

- 4.6 % للربع الرابع 2023. 4.6 % للربع الثالث 2023.