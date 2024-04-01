مناقشة إطلاق تجمع للصناعات الغذائية في جدة بمساحة 11 مليون م2

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وناقش الاجتماع مبادرة التجمع الغذائي بالمدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة، التي تهدف إلى تصميم وإنشاء وإطلاق تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 11 مليون متر مربع، بهدف الإسهام في تعزيز سلاسل الإمداد، وجعل المملكة مركزا صناعيا ولوجستيا في الخارطة العالمية لتصنيع وتصدير منتجات الحلال، إضافة إلى خلق بيئة صناعية متكاملة لتوطين ما تصل نسبته إلى 85% من الصناعات الغذائية، وتوفير مشاريع متخصصة وخدمات مشتركة لتوفير بيئة جاذبة للمصانع المحلية والشركات الأجنبية، إضافة إلى دعم وتعزيز نمو صادرات المملكة للمواد الغذائية.
وتستهدف مبادرة التجمعات الغذائية للوصول بحلول 2035 إلى قرابة 500 مصنع، وأكثر من 40 مليار ريال حجم استثمارات، وتوظيف 63 ألف موظف وموظفة بالمصانع والمراكز اللوجستية، وإنتاج 90 ألف طن من المواد الغذائية.
مبادرة تجمع الصناعات الغذائية بجدة
الأهداف
- تصميم وإنشاء وإطلاق تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 11 مليون متر مربع.
- تعزيز سلاسل الإمداد وجعل المملكة مركزا صناعيا ولوجستيا لتصنيع وتصدير منتجات الحلال.
- خلق بيئة صناعية متكاملة لتوطين ما تصل نسبته إلى 85% من الصناعات الغذائية.
- توفير مشاريع متخصصة وخدمات مشتركة لتوفير بيئة جاذبة للمصانع المحلية والشركات الأجنبية.
- دعم وتعزيز نمو صادرات المملكة للمواد الغذائية.
- الوصول لـ500 مصنع بحلول 2035.
- حجم الاستثمارات 40 مليار ريال.
- توظيف 63 ألف عامل بالمصانع والمراكز اللوجستية.
- إنتاج 90 ألف طن من المواد الغذائية.
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