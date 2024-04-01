مركز دعم المنشآت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالمدينة المنورة ينفذ خلال الفترة من 31 مارس وحتى 4 أبريل، برنامجين لتقديم خدمات الاستشارات الإرشاد في 14 قطاع أعمال بالمنطقة، لخدمة المستفيدين من رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويشمل برنامج الاستشارات مجالات العمليات التشغيل، والابتكار، والاستشارات القانونية، ودراسة الجدوى، والمبيعات والتسويق، والتخطيط والاستراتيجية، والإقراض والتمويل، فيما يشمل برنامج الإرشاد مجالات خدمات المطاعم والمقاهي، والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية، والصالونات النسائية والتجميل، والجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية والدعم والتشغيل، ومسرعات حاضنات الأعمال والمساحات المشتركة، وتقنية المعلومات.

ودعا المركز، المهتمين إلى الدخول على الموقع الالكتروني: monshaat.gov.sa للتسجيل والاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين في مناطق المملكة كافة.