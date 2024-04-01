5 فرص استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنتها أمانة منطقة الباحة في مواقع متعددة بمدينة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».
وتضمنت الفرص المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على مبنى في مدينة الباحة على امتداد طريق الملك فهد، وإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على مبنى في مدينة الباحة على امتداد طريق الملك عبدالعزيز، وترميم وتشغيل وصيانة وتطوير حديقة للأنشطة الرياضية والترفيهية والتجارية على مساحة 8,193,78 مترا مربعا، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري على مساحة 8,327,4 مترا مربعا، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مدارس خاصة عالمية على مساحة 11,857,68 مترا مربعا.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كل الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».
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