شكرا لقرائتكم خبر غرفة الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت عبر الاتصال المرئي الجمعية العمومية للعام المالي 2023، وذلك في قاعة المسرح بمقر الغرفة، حيث اعتمدت الجمعية ميزانية الغرفة لـ2023.

واستعرض رئيس غرفة الجوف الدكتور حمدان السمرين ملامح منجزات العام الماضي، وحصول الغرفة على تقييم عال في دورة القياس الأولى لتقييم الغرف عبر وزارة التجارة.

مؤكدا أن الغرفة لم تحقق طموحات مجلس الإدارة، ولكنها تسير في اتجاه إيجابي نحو مزيد من الخدمات والريادة فيها لقطاع الأعمال، مستعرضا حصول الغرفة على تقييم 100 درجة في جانب توعية قطاع الأعمال، عبر ورش العمل والندوات والبرامج التي تم تنظيمها خلال العام الماضي.

وصادقت الجمعية على بنود التقرير السنوي لـ2023، والمركز المالي والحساب الختامي واعتماده، ومشروع الموازنة التقديرية لـ2024 واعتماده.