شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليون مستفيد من خدمات ومنتجات «هدف» خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم صندوق تنمية الموارد البشرية خدماته ومنتجاته خلال عام 2023م، لـ 1.9 مليون مواطن ومواطنة.

وتجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات (هدف)، 120 ألف منشأة، من مختلف مناطق المملكة وتعمل في جميع القطاعات الحيوية، منها نحو 89% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، إن الصندوق أسهم في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال ذات العام.

وأضاف أن إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار ريال.

وأكد الجعويني أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.

وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق.

وأشار إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.

