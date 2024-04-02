الاقتصاد

أرامكو: عقود بـ7.7 مليارات دولار لتوسعة معمل الغاز في «الفاضلي»

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اليوم - الظهران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أرست شركة أرامكو، اليوم، عقودًا للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 7.7 مليارات دولار لتنفيذ توسعة كبيرة بمعمل الغاز في الفاضلي التابع لها بالمنطقة الشرقية.
ومن المتوقع أن يرفع المشروع طاقة معالجة الغاز في المعمل من 2.5 إلى ما يصل لنحو 4 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميًا.

إضافة 1.5 مليار قدم مكعب يوميا

يُتوقع أن تُسهم طاقة المعالجة الإضافية التي تبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا في إستراتيجية الشركة لرفع إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2021.
ومن المرتقب أن تضيف توسعة معمل الغاز في الفاضلي 2300 طن متري إضافي يوميًا لإنتاج الكبريت، ويُتوقع اكتمالها بحلول نوفمبر 2027.

دعم جهود خفض الانبعاثات

وأكد النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو وائل الجعفري، أن ترسية هذه العقود تعكس هدف أرامكو بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي، ودعم جهود خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفير المزيد من النفط الخام لتحقيق قيمة مضافة لأعمال التكرير والتصدير.

وبهذا التعاون مع الشركات العالمية الرائدة التي تم التوقيع معها، تمضي أرامكو قُدمًا في تحقيق هدفها الإستراتيجي المتعلق بزيادة إنتاج الغاز.
وتدعم هذه التوسعة طموحاتها لتطوير أعمال الهيدروجين منخفض الكربون، في حين تُعد السوائل المصاحبة لإنتاج الغاز كمادة خام ذات أهمية في صناعة البتروكيميائيات.
وأرست أرامكو عقود الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بمعمل الغاز في الفاضلي على كلٍّ من: شركة سامسونج الهندسية، وشركة "جي إس" للهندسة والإنشاءات، وشركة نسما وشركائها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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