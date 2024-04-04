شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ العملات النقدية بماكينات الصراف الآلى لصرف معاشات أبريل بزيادة 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار ضخ العملات النقدية بماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعى ، لاستمرار صرف معاشات شهر أبريل 2024 ،بزيادة 15% للشهر الثاني على التوالي.

على جانب آخر يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات بسداد مبالغ إضافية، ونص على أنه في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد كما تنص المادة 121، على أن يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.