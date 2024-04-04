شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تسرح مئات الموظفين حول العالم وسط تباطؤ المبيعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت شركة "أمازون" على شطب مئات الوظائف في قسم الحوسبة السحابية حيث قامت بتسريح مئات الموظفين من متاجرها ووحدات المبيعات والتسويق، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية.

تسريحات العمال في شركات التكنولوجيا

قالت صحيفة ذا وول ستريت جورنال أن ما تقوم به الشركة يعد أحدث جولة من عمليات تسريح العمال التي تقوم بها شركة التكنولوجيا العملاقة مع زملاء لها وذلك لهدف أساسي وهو خفض التكاليف مع تراجع العوائد.

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دفعت الشركة العملاقة التي تعد إحدى شركات العظماء السبعة بحجة تبسيط الأعمال في المؤسسة بالتخلي عن موظفيها.

مجالات مستهدفة لتقليل العمالة

قال متحدث باسم أمازون في بيان:" حددنا بعض المجالات المستهدفة في المنظمة التي نحتاج إلى تبسيطها من أجل مواصلة تركيز جهودنا على المجالات الإستراتيجية الرئيسية التي نعتقد أنها ستحقق أقصى قدر من التأثير. لم نتخذ هذه القرارات باستخفاف بأحد ونحن ملتزمون بدعم الموظفين طوال فترة انتقالهم إلى أدوار ووظائف جديدة داخل أمازون وخارجها".

تباطؤ المبيعات

شهدت وحدة الحوسبة التي هي في العادة من الأقسام والقطاعات المربحة جدًا لأمازون تباطؤ في نمو مبيعاتها في الأرباع الأخيرة حيث قلصت الشركات إنفاقها السحابي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

تفاؤل سوقي رغم التباطؤ

أعرب المسؤولون التنفيذيون في أمازون عن بعض التفاؤل في فبراير عندما قالوا إن السوق بدأ يظهر علامات على إعادة التسارع والإقبال على الشراء.

يأتي تخفيض العمالة في فرق التكنولوجيا بعد أن قالت أمازون إنها ستزيل أنظمة الدفع غير النقدية في متاجرها بأمريكا.

تضم وحدة الحوسبة فرقًا تشرف على التكنولوجيا غير النقدية والتي تسمى "جاست واك أوت" بالإضافة إلى عربات داش الذكية وتقنية الدفع المستندة إلى كف اليد "أمازون وان".

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وقال المتحدث للشركة :" إن الشركة قررت إجراء تخفيضات في قسم تكنولوجيا المتجري نتيجة للتحول الاستراتيجي الأوسع في استخدام بعض التطبيقات في متاجر أمازون وكذلك في متاجر الطرف الثالث".

اتجاه مستمر لتقليص العمالة

يعد اتجاه الشركة العملاقة أمرًا غير مستحدثًا للتو حيث تواصل أمازون تقليص عدد موظفيها بعد أكثر من عام على عمليات التسريح الجماعي للعمال.

بدءًا من نهاية عام 2022 واستمرارًا حتى عام 2023 بدأت أمازون أكبر عملية تسريح للعمال في تاريخها حيث ألغت أكثر من 27000 وظيفة في كل مجال من مجالات الشركة تقريبًا.

وسيستمر موظفو الشركة في الولايات المتحدة في تلقي رواتبهم ومزاياهم لمدة 60 يومًا على الأقل، وسيكونون مؤهلين للحصول على حزمة مكافآت نهاية الخدمة وكذلك قد يتم انتدابهم لشركات أخرى.

صعود سهم "أمازون"

وحقق سهم أمازون زيادة بنسبة 0.95% حيث يشير اللون الأخضر إلى أن ما تقوم به أمازون لا يقلق المستثمرين وحملة الأسهم لديها.