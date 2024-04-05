شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إنتاج الغاز بحقول رشيد والبرلس × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شركة رشيد والبرلس للغاز متوسط إنتاج خلال العام بلغ 235 مليون قدم مكعب غاز يومياً بزيادة أكثر من 107% وذلك بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 4 آلاف برميل متكثفات يومياً خلال العام، وفيما يلى أهم المعلومات التى تم تحقيقها خلال العام وكانت كالتالى:

1-فيما يخص أعمال البحث والاستكشاف فقد تم التركيز على تحديث وإعادة بناء نماذج حقول إنتاج غاز البرلس من أجل دعم الفهم الكامل لخصائص المكامن وسلوكها وتحديد استراتيجية الإنتاج منها، وخاصة حقول (المرحلة 9 - ب) التى تساهم مساهمة أساسية في الإنتاج .

2-بالنسبة للفرص الجديدة (المرحلة العاشرة) تم إجراء تقييم شامل للاحتياطى واعتماد التقييمات الحجمية له وأيضاً التخطيط لحفرها بداية العام الحالى.

3- إطار المتابعة المستمرة لتقييم جميع الفرص المتبقية في محيط الطبقات الضحلة ذات الضغوط والحرارة العادية باستخدام فحص البيانات الزلزالية من أجل الاستعداد لمزيد من مراحل التنمية المستقبلية ، وتم التوصل لشكل المرحلة الحادية عشرة التى تشمل أيضاً ثلاث آبار بنفس المبدأ التنموى للمرحلة العاشرة.

4- وتم إجراء تقييم حجمى لآبار المرحلة الحادية عشرة واعتمادها والتخطيط لحفرها وجعلها أيضاً جاهزة للحفر عقب المرحلة العاشرة مباشرة .

5- حيث يتم خلال المرحلتين حفر 6 آبار تنموية باستثمارات 575 مليون دولار .

6- ومن المستهدف أن تضيف للإنتاج الحالى حوالى 300 مليون قدم مكعب غاز و500 برميل متكثفات يومياً.