شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليون شحنة.. أرقام قياسية لقطاع الطرود البريدية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أرقام قياسية لقطاع الطرود البريدية

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تطوير وتحسين خدمات الشحن

الدمام - شريف احمد - سلمت الهيئة العامة للنقل أكثر من 70 شركة مرخصة بنقل الطرود ما يزيد على 18 مليون شحنة بريدية للمستفيدين.وبينت أن هذا جاء بزيادة بلغت 54%، مقارنة بعدد الشحنات في رمضان من العام الماضي 1444 هـ.وبهذا حقق قطاع الطرود البريدية أرقامًا قياسية منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم 25 من الشهر الجاري.كما عالجت الهيئة شكاوى المستفيدين عبر استقبال أكثر من 3 آلاف مكالمة واردة عبر مركز الاتصال الموحد، مما يعكس حرص الهيئة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.كما نفذت الفرق الرقابية بالهيئة عددًا من الجولات التفقدية لمستودعات شركات الطرود البريدية، للاطلاع على سير العمل والتأكد من العملية التشغيلية لتوصيل الشحنات.وتتواصل تلك الإجراءات لتقديم خدمات ذات جودة عالية، تلبي توقعات واحتياجات المستفيدين خلال الشهر الفضيل، لتحقيق تطوير وتحسين خدمات الشحن والطرود البريدية في المملكة.وفي هذا الإطار أتيحت عددًا من وسائل التواصل لتقديم البلاغات في حال لم تتجاوب شركة نقل الطرود مع شكوى المستفيد خلال 5-7 أيام عمل.ويأتي ذلك من خلال منصة المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني tga.gov.sa أو من خلال مركز الاتصال الموحد 19929، أو بالتواصل مع مركز العناية بالمستفيدين عبر منصة X @TGA_CARE.