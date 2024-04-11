شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر نيكي الياباني مع ارتفاع عائدات السندات والان نبدء بالتفاصيل

عائد السندات الحكومية

الدمام - شريف احمد - انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس، بعدما أثر الارتفاع الكبير في عوائد السندات على أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات.لكنه أفلت من تكبد خسائر أكبر في ظل تسارع وتيرة صعود قطاع البنوك المستفيد من ارتفاع تكاليف الاقتراض.وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.35% إلى 39442.63 نقطة، وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى له عند 39065.31 نقطة في وقت سابق مهددا بالانزلاق دون الخط النفسي البالغ 39000 نقطة للمرة الأولى منذ نهاية الأسبوع الماضي.وحول المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الخسائر إلى مكاسب وأنهى التداولات مرتفعا 0.15%، إذ عوض ارتفاع أسهم القيمة بمقدار 0.42% خسائر أسهم النمو البالغة 0.13%.ولا يزال المؤشر نيكي مرتفعا بواقع 18% تقريبا هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في 22 مارس.وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.85%، مقتفيا أثر صعود عوائد السندات الأمريكية المماثلة، بعدما أدت بيانات التضخم الاستهلاكي المرتفعة إلى تراجع الرهانات على موعد إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) على خفض أسعار الفائدة.وتصدر قطاع العقارات الأسهم الخاسرة بين 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو وانخفض 2.2%.وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك 2.1% ليحتل المركز الرابع في ظل تربع قطاعات الطاقة المختلفة على المراكز الثلاثة الأولى بعد ارتفاع أسعار النفط الخام الليلة الماضية.وصعد قطاع التعدين 3.7% وقفز قطاع النفط والفحم 2.5% وتقدم قطاع الكهرباء والغاز 2.4%.