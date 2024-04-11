شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعمل مصانع قطاع الأعمال العام خلال أيام عيد الفطر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك شركات قطاع الأعمال العام عددا كبيرا من المصانع في مختلف محافظات الجمهورية، في العديد من القطاعات الصناعية على رأسها الكيماويات والأدوية والصناعات المعدنية والثقيلة والمنسوجات.

وحول عمل مصانع قطاع الأعمال العام خلال أيام عيد الفطر وخلال أيام الأعياد بصفة عامة كشف عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، أن عمال قطاع الأعمال العام لديهم حرص كبير على استثمار عمل المصانع خاصة في الأعياد وفق الجداول المحددة التي تضعها الشركات قبل يوم العيد.

وأضاف أن نظام الورادي وتوزيع الأدوار يتم تفعيله في مختلف المصانع بحيث يتم استمرار عمل المصانع سواء التي تعمل على مدار اليوم أو التي تعمل وردية أو اثنين أو 3 ورديات يوميا .

أضاف أن هناك تفهم كبير من العاملين لتقسيم العمل في مختلف الأقسام والقطاعات بحيث لا يتم تعطيل أي قطاع خلال أيام الأعياد وبالتالي يؤدى الكثيرون منهم العمل خلال أيام العيد داخل المصانع ثم يتم تعويضهم بأيام إجازات إضافية عن أيام الأعياد وفق لائحة كل شركة.