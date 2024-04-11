البنك المركزي الأوروبي يبقي على معدل الفائدة عند 4.5%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على معدل الفائدة الرئيسي عند 5ر4% للمرة الخامسة على التوالي، على الرغم من انخفاض التضخم.

كما ابقى المجلس الحاكم للبنك على معدل الإيداع، الذي تتلقاه البنوك مقابل الأموال لديها عند 4%.

ويتوقع الاقتصاديون خفض معدل الفائدة، وهو ما ينتظره الاقتصاد والمقترضون الخاصون، في يونيو المقبل.

وكانت رئيسة البنك كريستين لاجارد قد قالت في بداية مارس الماضي إن تطورات معدل التضخم الأخيرة جعلت البنك أكثر ثقة، ولكن “ليس بالثقة الكافية”، مضيفة أنهم سيعرفون المزيد بحلول يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يعرض خبراء البنك المركزي الأوروبي التوقعات الاقتصادية والمتعلقة بالتضخم الجديدة في يونيو المقبل.

ويشار إلى أنه من أجل السيطرة على التضخم، الذي وصل لمستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية بأوكرانيا، رفع البنك المركزي معدل الفائدة عشر مرات منذ يوليو 2022.