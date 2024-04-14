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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوطنية للإسكان NHC حصلت على جائزة peter kraljic من المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات لعام 2023، وذلك في محاور الحوكمة والتميز المؤسسي والمحتوى المحلي والمشاركة المجتمعية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الجائزة نظير ما تقدمه الشركة الوطنية للإسكان من جهود واضحة في سلاسل الإمداد عبر استقطاب وتأهيل مزودي الخدمات لرفع مؤشرات الأعمال وبناء شراكات وثيقة مع أفضل مزودي الخدمات، وإدارة وحوكمة كل التعاقدات لصالح قطاعات الشركة الوطنية للإسكان والشركات التابعة لها وعملائها.

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