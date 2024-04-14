شكرا لقرائتكم خبر مركز الثورة الصناعية الرابعة يناقش مستقبل تقنيات الكم وتطبيقاتها في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وواحة الملك سلمان للعلوم، اليوم (الاثنين)، فعالية علمية حول مستقبل تقنيات الكم وتطبيقاتها في المملكة ودور التعليم والتوعية في تبنيها، إضافة إلى معرض مصاحب بمقر الواحة، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للكم، الذي يوافق 14 أبريل من كل عام.

وتهدف الفعالية التي تستمر يومين، إلى رفع مستوى الوعي بالتأثير المتسارع لتقنيات الكم كحوسبة الكم، واستشعار الكم، واتصالات الكم وتطبيقاتها في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي تعزيز التنمية المستدامة، وأهمية توسيع تخصصات علوم الكم في التعليم الجامعي، ودمج مفاهيمها في مناهج التعليم العام، لإعداد الأجيال القادمة المطلوبة لسوق العمل في اقتصاد يحركه الكم.

وتتضمن الفعالية عقد جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين من رجال الأعمال والأكاديميين.

الأولى بعنوان: «تعزيز علوم الكم والتقنية والابتكار في المملكة»، إذ يناقش المشاركون خلالها التحديات والفرص التي تقدمها تقنيات الكم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والدور الرئيس للبحث والتطوير والابتكار في نجاح اقتصاد يعتمد على تقنيات الكم.

أما الجلسة الحوارية الثانية: بعنوان «دور التعليم والتوعية نحو نقلة في مجال الكم»، فتركز على إيجاد تخصصات في مجال علوم وتقنيات الكم التعليم، وعلى تطوير استراتيجيات لإيصال مفاهيم الكم المعقدة لطلاب المدارس، وعلى مبادرات بناء الوعي في تعزيز فهم أفضل لعلوم وتقنيات الكم، مع التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام وبرامج التوعية في زيادة الوعي حول اقتصاد الكم.

ويستعرض المشاركون في الجلسة الثالثة: بعنوان «صعود الاقتصاد الكمي - وتداعياته على المملكة»، الطرق التي يمكن للمملكة خلالها أن تتبوأ مكانة متقدمة كدولة رائدة في التقنيات الناشئة، والتأكيد على الإمكانات الهائلة للحوسبة الكمية في تسريع الابتكار والأبحاث في الصناعات الرئيسة، وكيف يمكن للمملكة أن تصبح من أوائل الدول المتبنية لتلك التقنيات، مما يتيح للشركات ميزة تنافسية في استخدام الحوسبة الكمية، إضافة إلى إنشاء نظام بيئي كمي لجذب المستثمرين العالميين وأفضل المواهب، وتسخير التقنيات الكمية لمواجهة التحديات الوطنية.

وتتضمن الفعالية معرضا لعدد من الشركات العالمية والمحلية المشاركة، للتعريف بآخر التطورات في تقنيات الكم وتطبيقاتها في الاتصالات والحوسبة والمستشعرات، إضافة لعروض حية وافتراضية في علم الكم ونشأته، والمفاهيم الأساسية المرتبطة به، ومدى تأثيره على حساباتنا اليومية.

مستقبل تقنيات الكم وتطبيقاتها في المملكة

الجلسة الأولى

تعزيز علوم الكم والتقنية والابتكار في المملكة.

الجلسة الثانية

دور التعليم والتوعية نحو نقلة في مجال الكم.

الجلسة الثالثة

صعود الاقتصاد الكمي - وتداعياته على المملكة.

