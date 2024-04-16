شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار 16 صنفا من الخضار.. و«البصل المحلي» ينخفض 18% والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لتقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، تصدر البصل المدور المحلي الأصناف الأكثر تراجعا في الأسعار خلال شهر مارس، بنسبة 18%. سعر البصل المحلي سجل سعر البصل المدور المحلي 7.08 ريال للكيلو، إلا أنه ارتفع على أساس سنوي بنسبة 121.3% خلال الشهر الماضي، بينما انخفض البصل المدور المستورد بنسبة 13.2% على أساس شهري، مسجلا 7.89 ريال.



وانخفض سعر الفاصوليا الخضراء بنسبة 4.9%، و13.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلة 10.92 ريال للكيلو، فيما انخفض سعر الباذنجان الأسود المحلي بنسبة 0.7% على أساس شهري، و9.1% على أساس سنوي، مسجلا 4.58 ريال للكيلو. أسعار الخضار في السعودية وبلغ سعر الكوسة المحلي 5.67 ريال للكيلو منخفضة بنسبة 3.4% على أساس شهري، و7.9% على أساس سنوي، بينما انخفض سعر الخيار المحلي بنسبة 5.2% على أساس شهري، مسجلا 5.83 ريال.

وسجل سعر الملفوف الأبيض 2.92 ريال للكيلو، متراجعا بنسبة 2.3%، و1.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما انخفض سعر الفلفل الأخضر الحار المحلي بنسبة 2.6%، مسجلا 8.24 ريال للكيلو.



وبحسب التقرير انخفض سعر الطماطم المحلي بنسبة 3.8% على أساس شهري، و6.2% على أساس سنوي، مسجلة 4.56 ريال للكيلو في مارس الماضي، وانخفض سعر الطماطم المستورد على أساس شهري بنسبة 1.5% مسجلة 6.05 ريال.

وانخفض سعر الخس المحلي على أساس شهري وسنوي بنسبة 1.2%، و5.7% على التوالي، مسجلا 5.91 ريال، بينما انخفض سعر البقدونس والجرجير المحلي بنسبة 0.9%، و2.8%، ليسجلا 1.07 ريال، و1.06 ريال على التوالي. أسعار الخضروات في السعودية وتراجع سعر العدس بنسبة 3.5% على أساس شهري، و6.5% على أساس سنوي، مسجلا 9.38 ريال للكيلو، في حين انخفض سعر الفول المدمس 0.2% على أساس شهري ليسجل 5.03 ريال.

وسجل سعر البطاطس الوسط المحلي في شهر مارس الماضي نحو 4.58 ريال للكيلو، منخفضة بنسبة 6.9% على أساس شهري. الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار 16 صنفا من الخضار في السعودية خلال شهر مارس الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر 8 أصناف فقط.ووفقا لتقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، تصدر البصل المدور المحلي الأصناف الأكثر تراجعا في الأسعار خلال شهر مارس، بنسبة 18%.سجل سعر البصل المدور المحلي 7.08 ريال للكيلو، إلا أنه ارتفع على أساس سنوي بنسبة 121.3% خلال الشهر الماضي، بينما انخفض البصل المدور المستورد بنسبة 13.2% على أساس شهري، مسجلا 7.89 ريال.وانخفض سعر الفاصوليا الخضراء بنسبة 4.9%، و13.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلة 10.92 ريال للكيلو، فيما انخفض سعر الباذنجان الأسود المحلي بنسبة 0.7% على أساس شهري، و9.1% على أساس سنوي، مسجلا 4.58 ريال للكيلو.وبلغ سعر الكوسة المحلي 5.67 ريال للكيلو منخفضة بنسبة 3.4% على أساس شهري، و7.9% على أساس سنوي، بينما انخفض سعر الخيار المحلي بنسبة 5.2% على أساس شهري، مسجلا 5.83 ريال.وسجل سعر الملفوف الأبيض 2.92 ريال للكيلو، متراجعا بنسبة 2.3%، و1.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما انخفض سعر الفلفل الأخضر الحار المحلي بنسبة 2.6%، مسجلا 8.24 ريال للكيلو.وبحسب التقرير انخفض سعر الطماطم المحلي بنسبة 3.8% على أساس شهري، و6.2% على أساس سنوي، مسجلة 4.56 ريال للكيلو في مارس الماضي، وانخفض سعر الطماطم المستورد على أساس شهري بنسبة 1.5% مسجلة 6.05 ريال.وانخفض سعر الخس المحلي على أساس شهري وسنوي بنسبة 1.2%، و5.7% على التوالي، مسجلا 5.91 ريال، بينما انخفض سعر البقدونس والجرجير المحلي بنسبة 0.9%، و2.8%، ليسجلا 1.07 ريال، و1.06 ريال على التوالي.وتراجع سعر العدس بنسبة 3.5% على أساس شهري، و6.5% على أساس سنوي، مسجلا 9.38 ريال للكيلو، في حين انخفض سعر الفول المدمس 0.2% على أساس شهري ليسجل 5.03 ريال.وسجل سعر البطاطس الوسط المحلي في شهر مارس الماضي نحو 4.58 ريال للكيلو، منخفضة بنسبة 6.9% على أساس شهري.