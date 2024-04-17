شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بلتون القابضة توقع اتفاقية شراكة مع سي آي فينشر كابيتال بقيمة 30 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بلتون القابضة ("بلتون")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن قيام شركة بلتون لرأس المال المخاطر، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة سي آي فينشر كابيتال، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الإماراتية سيتاديل الدولية القابضة، بغرض إدارة صندوق بقيمة 30 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة سريعة النمو. وقد بدأ الصندوق نشاطه خلال الأشهر الماضية، حيث قام بالاستثمار في عدة شركات ناشئة من مختلف البلدان والقطاعات في المنطقة، مثل Bosta, Trella, Qlub وariika.

"نحن فخورون ومتحمسون للشراكة مع شركة بلتون لرأس المال المخاطر لدعم نمو شركات التكنولوجيا ذات الإمكانات العالية. سيساهم استثمارنا في تطوير قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، قال فادي دحلان، المدير التنفيذي لشركة سي آي فينشر كابيتال.

وصرح علي مختار، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر: "إن الصندوق يتماشى مع استراتيجية الاستثمار التي تتبعها الشركة منذ إنشائها في عام 2023، ويتماشى هذا مع مبدأنا الأساسي المتمثل في العمل كشركاء مؤسسين للشركات الناشئة ودعمهم لتحقيق أهدافهم والوصول إلى إمكاناتها الكاملة. نستهدف تعظيم تواجدنا بالمنطقة، حيث إننا مهتمون بالقطاعات ذات هامش ربحية مرتفعة ومعدلات نمو واعدة والتي تعتمد على التكنولوجيا لتعظيم عوائدها".

كما أضاف مختار: "إن الصندوق سيستثمر في جولات التمويل الأولي، وسيواصل دعم شركات المحفظة الأفضل أداء في جولاتها اللاحقة، بالإضافة إلى حلول تمويل متعددة للشركات وفقا لجدارتها ومرحلة نموها".

شركة بلتون لرأس المال المخاطر، شركه تابعه ومملوكه بالكامل لشركة بلتون القابضة، تأسست في مطلع عام 2023 بهدف تحفيز وتوفير التمويل المستدام للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر والتي تتمتع بطموحات إقليميه، تتولى الشركة دورا قياديا مبكرا جنبا إلى جنب مع المؤسسين. منذ إنشائها، وضعت بلتون لرأس المال المخاطر أساسها الاستثماري من خلال استثمارات متعددة في الشركات الناشئة. وتشمل: Bosta, ariika, Sylndr, WayUp, Lychee, SehaTech و Birdnest مما يدل على دعمها المستمر للشركات الناشئة و قطاع ريادة الأعمال.

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.