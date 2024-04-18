الرقابة على الصادرات والواردات توقع بروتوكول لتبادل المشروعات والبحوث العلمية

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القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور محمد السيد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لتبادل الخبرات في مجالات المشروعات والبحوث العلمية والاستشارات والدعم الفني والتدريب والتعليم.

وقد صرح المهندس عصام النجار، أن البروتوكول يستهدف في المقام الأول تقديم تدريبات للطلاب وتنمية ورفع قدرات الموارد البشرية من خلال البرامج العلمية والتعليمية والتدريبية المتوفرة والمستحدثة وكذلك تقديم الدعم الفني والاستشارات.

كما يهدف إلى المشاركة في المشروعات والدراسات العلمية والبحثية المصرية والدولية ومشروعات التخرج وربط أكاديميات البحث العلمي وربطها بالصناعة بما يعزز استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بهدف زيادة الصادرات المصرية.

بينما أكد السيد الدكتور محمد السيد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن الهدف من توقيع البروتوكول هو تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة، بجانب التنسيق لإقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المشتركة في مجالات المساعدة التقنية والدراسات والبحوث وتوفير التدريب الميداني للطلاب.



وتابع الشناوي، أن جامعة الجلالة تعمل على توفير كافة أنواع الدعم لتنمية روح المشاركة الفعالة لطلابها وتحفيزهم على التدريب المستمر، وذلك من خلال أتاحه فرص التدريب العملي في مختلف المجالات والتخصصات، مع كبري الجامعات والشركات والجهات والمؤسسات المحلية والعالمية، لربطهم بسوق العمل المباشر.

وأكد الشناوي، على تطوير التعاون الشامل مع الهيئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بجانب الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، بالإضافة إلى المشاركة في البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، لإنتاج مشروعات بحثية مشتركة، تنعكس على تنمية المجتمعات والمحافظة عليها من خلال تطبيق آليات الشراكة المؤسسية.



جاء ذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية كلا من السيد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات الأكاديمية بالتعاون مع المراكز والهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، للعمل على توفير فرص التدريب للطلاب والخريجين، بالإضافة الي توظيف إمكانيات المؤسسات الأكاديمية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تنعكس على توطين الصناعة



وقد مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نخبة من قياداتها:

الدكتورة: سحر عطية رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية والكيميائية

الدكتورة: ايمان النحاس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

الدكتورة: شروق محمد حسين مدير عام مركز التدريب

المهندس: خالد نبيل مهدى مدير العلاقات العامة

الدكتور: محمد عرفة – الإدارة المركزية للمعامل الغذائية والصناعية

كما مثل جامعة الجلالة بالاجتماع كل من:

الدكتور إيهاب حسانين نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الاكاديمية

الدكتور أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب

الدكتورة رنا زيدان، الأمين العام للجامعة

الدكتور طه مطر المنسق الخاص بالاتفاقية من جامعة الجلالة

وعلى هامش توقيع البروتوكول استعرض المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة إمكانيات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والخدمات التي تقدمها والدور البارز التي تلعبه الهيئة في حركة التجارة الخارجية.



حيث تنفرد الهيئة بامتلاكها منظومة متكاملة ومتطورة، لا مثيل لها من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية المنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء الجمهورية وداخل الموانئ المصرية والتي تحرص على تطبيق اعلى معايير الجودة العالمية حيث تلتزم بالقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية.