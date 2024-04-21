شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله الغبين رئيسا لمجلس إدارة «الكابلات السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية تعيين م. عبدالله الغبين رئيسا لمجلس إدارة الشركة ابتداء من أمس، بدلا من م. صبري الغامدي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن م. صبري الغامدي، اعتذر عن عدم الاستمرار رئيسا للمجلس بسبب ظروفه العملية التي استجدت مع الاحتفاظ بعضويته في مجلس الإدارة.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 05/10/1445هـ الموافق 14/04/2024م عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس لدورته الجديدة،

ونوهت بأنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وستعلن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.