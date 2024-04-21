نائب أمير الشرقية يطلع على برامج وأعمال أرامكو السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع نائب أمير المنطقة الشرقية سعود بن بندر، خلال زيارته لأرامكو السعودية، على برامج الشركة وأعمالها والمنجزات التي حققتها في صناعة النفط والغاز على المستوى الوطني والعالمي وإسهاماتها الكبيرة في خدمة المجتمع.

كما التقى بالكوادر الوطنية العاملة في الشركة، وثمن جهودهم في تحقيق تطلعات القيادة وتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشاد نائب أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الحكيمة من دعم لتطوير رأس المال البشري المتخصص في صناعة الطاقة، مثمنا ما شاهده خلال الزيارة من مرافق تقنية متطورة، تدار بكوادر وطنية مؤهلة.

وكان في استقبال الأمير سعود بن بندر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، حيث زار مركز تخطيط وتنظيم توريد الزيت بالظهران، واستمع إلى شرح عن آلية عمل المركز، الذي يتولى مسؤولية مراقبة توريد المواد الهيدروكربونية ضمن شبكة من المرافق والبنية التحتية الصناعية، ويضمن أن كل جزء من شبكة الإمداد لدى الشركة يعمل بسلاسة وفاعلية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

كما زار مركز الابتكار واستمع لشرح عن أقسام المركز، وأحدث التقنيات في أعمال الحفر والإنتاج وإدارة المكامن في باطن الأرض، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يمكن من خلالها تعزيز زيادة استخلاص النفط الخام والغاز وكذلك تطوير المكامن والمحافظة عليها بشكل مستدام.

واختتم زيارته بجولة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، واطلع على ما يقدمه المركز من خدمة للمجتمع ودعمه للمعرفة والفكر في مجالات العلوم والتقنية والهندسة وعدد من المجالات الأخرى.