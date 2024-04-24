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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات طرحت فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، وذلك في مجال الأنشطة التجارية، التي تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة ناد صحي في مدينة بريدة لمدة 25 سنة.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة على مساحة 3.051 م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 14 مايو 2024م.

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية كما يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص.