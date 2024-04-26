شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع نوعية.. تفاصيل زيارة "الحقيل" إلى الصين الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، تفاصيل زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، الأسبوع المقبل.

وسيلتقى "الحقيل" خلالها مع عدد من المسؤولين في الحكومة الصينية ورؤساء عدد من شركات الإنشاءات والبنوك الصينية. زيارة وزير الشؤون البلدية إلى الصين وتستهدف تعزيز الشراكة بين المملكة والصين في قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري.

ويلتقي في مستهل الزيارة مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز فرص الاستثمار في العديد من القطاعات التنموية بين البلدين، لاسيما قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والتنمية الحضرية.

أيضا سيناقش اللقاء البرامج والاستراتيجيات والمشاريع النوعية على مستوى تنمية المدن والإنشاءات والإسكان وتقنيات البناء الحديثة. توقيع اتفاقيات مشتركة الزيارة ستشهد كذلك توقيع اتفاقيات بين الشركة الوطنية للإسكان وعدد من شركات الإنشاءات الصينية لبناء آلاف الوحدات السكنية، واستقطاب كبرى المصانع لإنشاء منطقة لوجستية صناعية لمواد البناء؛ لتأمين سلاسل الامداد وخلق نموذج عمل مبتكر للتعامل مع احتياجات المشاريع السكنية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز وزيادة الوحدات في المجتمعات والضواحي السكنية المتكاملة التي تراعي أعلى معايير الجودة، وتسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

كما سيجتمع مع عدد من قادة البنوك الصينية لمناقشة الشراكة وتعزيز سبل التعاون في قطاع تمويل المشروعات العقارية والسكنية وتطوير البنية التحتية، بما يخدم توفير مزيد من الحلول التمويلية المناسبة للمواطنين.