شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المركبات الأكثر ترخيصا من حيث نوع الوقود خلال مارس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2024 أن عدد المركبات التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود (زيرو ومستعمل) بلغت حوالي 431813 مركبة متنوعة .

جاء من بينها حوالي 436 مركبة تعمل بالكهرباء و 297054 تعمل بالبنزين و109090 تعمل بالسولارو 11786تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2024 قد أوضحت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" بلغت حوالي 22378 مركبة، وهذا يعنى انخفاض عن شهر (فبراير) بنحو 2490 مركبة .

كما أكد تقرير مارس أن إجمالى المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3177 مركبة موديل 2021و5162مركبة موديل2022 و4594مركبة موديل 2023 و9445مركبه موديل 2024.