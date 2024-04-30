شكرا لقرائتكم خبر عن «مبكو»: حكم نهائي ضد وزارة البيئة بإلغاء قرار محضر لجنة التقدير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) آخر التطورات المعلنة سابقا ﻋﻦ قضية ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة (فرع منطقة مكة المكرمة).

ونوهت الشركة بصدور حكم نهائي بتأييد الدائرة الاستئنافية للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية وذلك بإلغاء قرار محضر لجنة التقدير المؤرخ في 10/08/1444 هـ الموافق 02/03/2023م والذي قد سبق وقرر قيمة التعويض للشركة بمبلغ يقدر بنحو 2.601 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت في 04/01/2024 على موقع تداول عن صدور حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بجدة لصالح الشركة بإلغاء قرار محضر لجنة التقدير المؤرخ في 10/08/1444 هـ الموافق 02/03/2023م.