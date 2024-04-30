السواحة يناقش مع شركات عالمية توسيع نمو الاقتصاد الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من وزراء الاقتصاد الرقمي بالدول، وقادة كبرى الشركات الصناعية والفضاء، وذلك ضمن اليوم الثاني للاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة الرياض.

واجتمع بكل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا الدكتور ناريك مخرتشيان، ووزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا تيت ريزالو، ووزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار لجمهورية رواندا باولا إنغاباير، ورئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي للصناعات شونيتشي مياناجا، ورئيس مجلس إدارة شركة أكسيوم كام غفاريان.

وناقش السواحة في اجتماع، كل على حدة، تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدان الصديقة، ومناقشة الفرص الاستثمارية في مجالات التقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية وتمكين ريادة الأعمال، وتطوير المواهب الرقمية، ودعم الابتكار ودور الاقتصاد الرقمي كركيزة أساسية للنمو المستقبلي، وتمكين الشباب والمرأة لتعزيز الابتكار. إضافة إلى مناقشة الشراكة في البنية التحتية للفضاء، إضافة إلى تطوير القدرات في قطاع الفضاء بالمملكة، خلال البرامج المشتركة في مجال البحث والتطوير والتدريب.

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